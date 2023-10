Perde il controllo della moto e batte la testa sull’asfalto. Portato via dall’elisoccorso

Nel primo pomeriggio di oggi un centauro di 46 anni ha perso il controllo della propria moto e, per cause ancora da chiarire, è caduto nei pressi di Grazzano Visconti, all’incrocio tra la statale 654 e la strada di Colonese . L’uomo è stato immediatamente soccorso dagli operatori della Pubblica assistenza Val Nure e dall’auto medica del 118.

Per la serietà delle ferite riportate è stato allertato anche l’elisoccorso di Parma. Sul posto sono arrivate due pattuglie della Polizia locale dell’Unione Val Nure Val Chero che hanno gestito i traffico durante le operazioni di soccorso. Secondo le prime ricostruzioni il 46enne alla guida della moto avrebbe rimediato un trauma cranico e una frattura alla spalla. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.