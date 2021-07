Innamorata di Cattaragna: Sara Montuori molla tutto, si trasferisce e apre una bottega

Dove c’è lavoro c’è un futuro e dove c’è un futuro ci sono i giovani. A Cattaragna, l’uno e gli altri erano fiori nel deserto, sporadiche eccezioni. Finché Sara Montuori, cresciuta in città, non ha capito che era invece lì, a 900 metri, che voleva stare. Ma questa non è solo la storia di una giovane che trasloca dalla città all’Appennino. Sara, che ha solo 22 anni e la passione per la pallavolo, ieri ha inaugurato una bottega a Cattaragna, dove fino a vent’anni fa c’era un’osteria poi “chiusa per spopolamento”.

“Quando arrivi a Cattaragna le prime volti pensi “Non c’è niente”, ma poi ti accorgi che quel niente è pieno di tutto, e non puoi più farne a meno. Mi sono innamorata di Cattaragna, dell’idea della bottega, per dare un servizio alle persone meravigliose che vivono qui e mi hanno accolta come una figlia. Da sola non ce l’avrei mai fatta”.

Sara, che nella vita dopo gli studi ha fatto la barista e la baby sitter, non lavora solo a Cattaragna, ma ci vive, per scelta. Il primo negozio dista 12 chilometri, a Salsominore. A lei, ieri, tra i tanti, i complimenti del sindaco Carlotta Oppizzi e di Fabrizio Samuelli di Confesercenti.