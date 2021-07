Infortunio sul lavoro in una ditta di Villanova. Operaio all’ospedale

Infortunio sul lavoro in una ditta di prefabbricati di località Cornocchietto, nel comune di Villanova. In base alle prime informazioni raccolte, si tratterebbe di un operaio che, per cause da chiarire, è rimasto incastrato con un arto sotto una pressa.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, l’elisoccorso da Parma e l’ambulanza che ha condotto l’uomo all’ospedale di Piacenza in condizioni serie, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

