Nuovi contagi tutti variante Delta. “A fine mese nuova impennata”

Tutti i nuovi contagi da Covid registrati in città e in provincia sono ascrivibili alla variante Delta, divenuta ormai dominante. I casi stanno aumentando in modo esponenziale soprattutto tra le persone di età inferiore ai 40 anni. Alcuni sarebbero stati riscontrati anche su persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Il virologo Marzio Sisti, già dirigente medico di Malattie infettive e già responsabile del servizio Prevenzione e sorveglianza e trattamento infezioni ospedaliere, prevede un’impennata di positivi entro la fine di luglio, ma grazie al diffondersi delle vaccinazioni “l’impatto della malattia sarà meno aggressivo, come sta accadendo in Gran Bretagna”.

