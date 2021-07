A processo tre medici per la morte di un 42enne di Vigolo Marchese

Ieri in tribunale a Piacenza sono stati ricostruiti gli ultimi giorni di Cristian Benedetti, presidente Avis di Vigolo, morto nel 2017 a 42 anni per un’infezione da streptococco. Era finito per tre volte al pronto soccorso e per due era stato dimesso nonostante i dolori crescenti e le infiammazioni sempre più gravi. Tre medici che lo dimisero dopo le cure, Enzo Gregoriano, Bulabula M’Putu e Annunciata Tenchini, sono ora accusati di omicidio colposo. Per due volte il pm Antonio Colonna aveva fatto istanza di archiviazione del procedimento a carico dei medici, evidenziando la mancanza di nesso causale tra la loro azione e la morte del 42enne, ma la richiesta era stata rigettata in entrambi i casi dal gip che aveva invece accolto la richiesta della parte civile di fare luce sulla vicenda. Ieri sono intervenuti tra gli altri la compagna e il medico di famiglia.

