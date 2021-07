Il lavoro c’è ma i camionisti mancano. Cna Piacenza: “Richieste in aumento”

Il lavoro c’è. Le file di camion che affollano strade e autostrade pure. Ma i camionisti mancano. L’allarme lo lancia Giuseppe Brusamonti, presidente di Fita, il settore dei trasporti di Cna: “Nell’ultimo anno, a fronte di un forte incremento del lavoro causato anche dalla crescita dell’e-commerce, facciamo fatica a trovare degli autisti” spiega. I dati sembrano dargli ragione: “Sono circa 1.220 le aziende del trasporto presenti a Piacenza – spiega la direttrice Enrica Gambazza – e va segnalato il fatto che abbiamo assistito a un incremento importante della richiesta di questo genere di lavoratori”. Sempre nel nostro territorio dovrebbero essere circa 3mila gli autotrasportatori presenti: ma evidentemente non sono sufficienti a compensare le richieste.

“Nell’ultimo anno abbiamo notato un incremento notevole del turn over con camionisti che al massimo fanno questo lavoro per uno o due anni – sottolinea Brusamonti – ma prima lo facevano per venti o trenta”.

