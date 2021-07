Monte Ragola: il rifugio a 1.400 metri riapre domenica grazie a cinque amici

Il rifugio di Prato Grande, a oltre 1.400 metri di altitudine, nel comune di Ferriere riapre domenica 18 luglio grazie all’iniziativa di cinque amici. Alessandro Groppi, 24 anni, Tommaso Groppi e Giovanni Tavelli, che con Alessandro avevano riaperto l’anno scorso il rifugio di monte Chiappo fra Pian del Poggio e Pey, hanno 20 anni. Matteo Chiesa e Monica Burgazzi, le due “new entry” dello staff, ne hanno 20 e 19 anni. Un gruppo giovanissimo dunque che decide di riaprire una struttura chiusa da un anno e mezzo: “Un grazie particolare lo rivolgiamo alla Proloco di Ferriere che ci ha dato una mano e al Comune di Ferriere, in particolare al sindaco Carlotta Oppizzi che ci è venuta incontro su molte cose – spiega Alessandro – tra la fine di aprile e l’inizio di maggio abbiamo scoperto questa opportunità e ci siamo buttati: abbiamo iniziato a lavorare in modo da poter essere pronti. Onestamente ora non vediamo l’ora che sia domenica anche perché dopo l’esperienza dell’anno scorso sappiamo che è bello e soprattutto che siamo capaci”.

“Per ora la nostra idea è quella di fare servizio solo come normale rifugio – spiega Alessandro – e cerchiamo di tenere aperto tutti i giorni: magari dopo ferragosto cercheremo anche di organizzare degli eventi e delle iniziative”.