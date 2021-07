Piacenza Ovest, cinque sudanesi nascosti in un tir. Erano sbarcati a Lampedusa

Cinque sudanesi sono stati trovati dalla polizia all’interno di un tir all’autogrill Trebbia di Piacenza Ovest nella mattinata di venerdì 16 luglio. I ragazzi erano sbarcati a Lampedusa il 19 giugno scorso. Sottoposti alle cure dei sanitari della Croce Rossa, sono risultati tutti in buone condizioni. In base alle testimonianze raccolte pare volessero andare in Francia ma avrebbero sbagliato direzione. Fermati dalla Polstrada di Alessandria, sono stati condotti all’ufficio Immigrazione della questura di Piacenza e saranno esplusi.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà