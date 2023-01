Polizia stradale, nel 2022 ritirate 78 patenti e decurtati oltre 8.400 punti

Sono state oltre 700 le pattuglie della polizia stradale nel 2022 nel territorio piacentino. I controlli hanno riguardato oltre 5.500 persone mentre le pattuglie hanno effettuato più di 200 interventi per i soccorsi agli utenti in difficoltà.

Più di 5.000 violazioni alle norme sulla circolazione stradale contestate che hanno determinato il ritiro di 78 patenti di guida, di 89 carte di circolazione e la decurtazione di 8.405 punti.

Sono stati 1.691 i conducenti sottoposti a controlli dei quali 37 sanzionati per guida sotto l’influenza dell’alcool.

Sono stati rilevati 204 incidenti stradali, registrando un aumento di 21 incidenti rispetto all’anno precedente: gli incidenti stradali con esito mortale sono aumentati rispetto al 2021, passando da 1 a 5, “ma il dato del 2021 tuttavia – scrive la polizia stradale – non è realmente rappresentativo del trend dell’incidentalità stradale, alla luce del parziale abbattimento del fenomeno infortunistico registrato anche in tale anno quale naturale conseguenza dei divieti imposti alla mobilità ancora in parte sussistenti in funzione del contenimento della pandemia da Covid-19. Infatti, rispetto al dato del 2019, quando si erano registrati 217 incidenti stradali, l’andamento del fenomeno infortunistico risulta comunque in lieve diminuzione”.

Considerevole e di alto profilo professionale è stata l’attività specialistica nelle operazioni di controllo di ben 41 esercizi pubblici che hanno stretta correlazione con la circolazione stradale (rivenditori, autodemolitori, carrozzerie, agenzie di pratiche auto, ecc.): in alcune occasioni sono state individuate mancanze riguardanti la normativa sui rifiuti e sulla prevenzione degli incendi.

Con il termine delle restrizioni da Covid-19 è ripartita l’attività di educazione stradale presso gli istituti scolastici della provincia. Nel mese di novembre, alla presenza di oltre sessanta studenti, è stato presentato presso la Prefettura un ciclo di incontri che la Sezione Polizia Stradale di Piacenza terrà nelle scuole con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani conducenti (e futuri conducenti) sul valore della vita umana e sulle gravi conseguenze che possono derivare da condotte di guida non rispettose del codice della strada.