Nella notte ritirate 5 patenti di guida. Positivi all’alcol test e alle sostanze stupefacenti

Tre automobilisti sui 44 fermati durante la notte dagli equipaggi della Polizia stradale sono risultati positivi all’accertamento alcolemico. Altri tre conducenti sono invece risultati positivi al test finalizzato alla ricerca delle sostanze stupefacenti di cui due alla cannabis e uno positivo sia a cannabis che alla cocaina.

Il servizio, che ha interessato i territori dei Comuni di Carpaneto e Pontenure, ha impegnato equipaggi della Polizia Stradale, della Questura, personale medico ed infermieristico della Polizia di Stato e della Polizia Locale dell’Unione Val Nure Val Chero. Inoltre, la Croce rossa ha fornito una preziosa collaborazione con personale e mezzi pronti ad intervenire sul posto in caso di necessità.

In totale sono state ritirate cinque patenti di guida di cui due a scopo cautelativo. Come da disposizioni dipartimentali i controlli, finalizzati al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, proseguiranno in altri territori della provincia di Piacenza, nei pressi dei luoghi di maggior aggregazione giovanile.