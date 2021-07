Dai pediatri della regione appello ai giovani: “Vaccinatevi, fatelo per voi”

“Ragazzi, vaccinatevi contro il Covid per voi”. È questo l’appello dei pediatri dell’Emilia Romagna lanciato dai professionisti a sostegno della vaccinazione degli adolescenti.

Tra i firmatari del documento figurano Giacomo Biasucci, direttore del dipartimento Materno infantile dell’Ausl di Piacenza, e Giuseppe Gregori, pediatria di famiglia e Segretario provinciale FIMP.

“A fronte dei dati relativi alle coperture vaccinali contro Covid nei ragazzi di età compresa tra i 12 e 17 anni – si legge nel testo diffuso dai sanitari – sicuramente non ottimali in quanto inferiori al 50% in tutta Italia, e di notizie e passaparola basati su paure irrazionali, nel nostro ruolo di pediatri che lavorano in ospedale e sul territorio intendiamo fare un appello univoco e convinto a favore della vaccinazione degli adolescenti, rivolgendoci in primis a loro e augurandoci che i genitori comprendano l’importanza di vaccinare subito i propri figli”. Il vaccino, aggiungono i professionisti, è sicuro ed efficace, l’unica arma contro il virus.

L’appello alla vaccinazione