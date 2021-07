Forte richiamo a 44 infermieri, Genesi: “Vaccinatevi, è l’unica difesa”

“Infermieri vaccinatevi”: è l’appello della presidente dell’Ordine provinciale degli infermieri, Maria Genesi, per i 44 professionisti non ancora immunizzati. Per alcuni le ragioni potrebbero essere sanitarie, casi di maternità o altro, sono in corso accertamenti sulle posizioni.

“Siamo in attesa che il dipartimento di Igiene pubblica ci comunichi i nomi di chi rifiuta la vaccinazione. Quando li avremo, il consiglio dell’Ordine si riunirà per sospenderli” ha dichiarato Maria Genesi.