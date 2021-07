“Il virus West Nile circola a Piacenza”, scatta l’ordinanza anti-zanzare del sindaco

Non solo Covid. Attenzione anche a un altro virus: il West Nile trasmesso dalle punture di zanzara. Ecco perché il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri, considerando “la comunicazione della Regione che ne segnala la circolazione con il livello di rischio 2, una probabilità di epidemia bassa o moderata”, ha emanato un’ordinanza che – tra le altre cose – impone a “tutti i soggetti che a qualsiasi titolo organizzino manifestazioni che comportino il ritrovo di 200 o più persone nelle ore serali in aree pubbliche e/o private non interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi, di effettuare trattamenti straordinari adulticidi mediante ditte specializzate”.

Il provvedimento è in vigore fino al 31 ottobre di quest’anno. Le violazioni comportano una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.

