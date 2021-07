Donini: “Lontani dal livello di guardia. Possibile immunità di gregge entro fine estate”

“Allo stato attuale la regione Emilia Romagna non rischia l’ingresso in zona gialla. Siamo molto lontani dai numeri che lo determinerebbero”. Lo ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, nella conferenza stampa in cui ha illustrato la situazione epidemiologica. “Nemmeno la provincia di Piacenza, perché le disposizioni sarebbero comunque a livello regionale”.

L’assessore ha ribadito che nonostante l’aumento dei contagi, in massima parte attribuibili alla variante delta, “siamo molto al di sotto del livello di guardia” e che la “situazione per gli ospedali non è allarmante”.

“Fondamentale la vaccinazione, e non mi sento di negare che la regione Emilia Romagna possa raggiungere l’immunità di gregge entro la fine dell’estate, con l’80% di persone vaccinate con la prima dose e il 70% con il ciclo vaccinale completato”.

Donini ha sottolineato che la vaccinazione riduce l’incidenza delle infezioni per il 90% e dei ricoveri per il 96%, e si è detto favorevole all’obbligo di vaccinazione per il personale scolastico, mentre per gli studenti è in programma una campagna di sensibilizzazione.