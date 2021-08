Nel lockdown in coda come clienti dei market per spacciare: 26 misure cautelari

Ieri, 3 agosto, è stata portata a termine una importante operazione, detta operazione “Cappuccino”, condotta dai carabinieri della stazione di Rivergaro contro lo spaccio di stupefacenti su città e provincia. Attività conclusa con ordinanze di misura cautelare e che può essere considerata una costola della operazione “Bicycle”, partita nel febbraio 2020.

Si chiama così perché era un messaggio in codice: per gli spacciatori voleva dire che era ora di cedere le dosi. Spacciatori che non si sono fermati e approfittavano del lockdown per spacciare, mimetizzati addirittura tra i clienti in coda fuori dai supermercati. L’indagine si è sviluppata tra febbraio e luglio-agosto 2020. I pusher spacciavano in strada, davanti ai market e in appartamento.

Eseguiti vari arresti in flagranza, emesse 26 ordinanze (di cui 8 in carcere e 11 ai domiciliari, i restanti sono a piede libero. Quattro scampati all’arresto perché trattandosi di stranieri al momento si trovano nei loro paesi di origine). Un secondo gruppo di giovani, riforniva i clienti all’interno di un parco nella zona della farnesiana. Soggetti tutti identificati che spacciavano anche ai minorenni. Altro nucleo forte operava nella zona del Peep, a Piacenza, dove avvenivano le cessioni di droga. Altri soggetti sono stati fermati a San Rocco e in centro a Piacenza. Gli indagati totali sono 35. Italiani e stranieri: nordafricani, sudamericani e Italiani. Questi gruppi erano legati dai canali di approvvigionamento che venivano da Milano. Si parla di spaccio di hashish e cocaina. Centinaia di piacentini e residenti a Piacenza sono stati segnalati come assuntori (si parla di giovani, minorenni e adulti).

In questi sette mesi (febbraio-agosto 2020) sono stati sequestrati un chilo e mezzo di hashish e circa 100 grammi di cocaina.