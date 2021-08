Via Farnesiana: inseguito e bloccato dalla polizia ciclista con tre grammi di cocaina

Una volante della polizia si è imbattuta in un sospetto che, in sella alla sua bicicletta in via Farnesiana, alla vista degli agenti ha subito tentato la fuga. Inseguito, ha lanciato a terra un involucro contenente tre grammi di cocaina. Una volta fermato è stato condotto in questura e identificato: si tratta di un trentenne tunisino con numerosi precedenti per spaccio alle spalle.

Il fatto è avvenuto sabato sera in via Farnesiana. Il nordafricano, non in regola con il permesso di soggiorno, è stato denunciato a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Per lui è stata disposta l’espulsione dall’Italia.