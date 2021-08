Primo giorno di green pass: “Nei bar qualche disagio, tanti clienti stanno all’esterno”

E’ scattata oggi, venerdì 6 agosto, in tutta Italia l’ora del Green Pass, la certificazione verde obbligatoria per andare a pranzo e a cena nei ristoranti e bar al chiuso, per frequentare palestre e piscine, assistere agli spettacoli e partecipare ad eventi e concorsi pubblici. Più in generale, nei luoghi non all’aperto dove c’è il rischio di assembramenti.

Si tratta di un certificato che attesta di aver ricevuto almeno una dose del vaccino contro il Coronavirus da due settimane, oppure di essere negativo a un tampone nelle 48 ore precedenti o ancora di essere guarito dal Covid da meno di sei mesi. Il green pass può essere esibito sia in formato digitale che cartaceo.

Per molti esercenti di bar e ristoranti, chiamati da questa mattina a controllare le certificazioni dei clienti che desiderano consumare al chiuso, è “sicuramente un disagio in più”. Per altri, invece, “una misura necessaria”.

