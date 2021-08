“C’è bisogno di sangue. C’è bisogno di te”: appello dell’Avis ai piacentini

“C’è bisogno di sangue. C’è bisogno di te”. Due mani abbracciano una grande goccia rossa. Il manifesto lanciato da Avis provinciale di Piacenza lascia pochi dubbi sul messaggio: “Vieni a donare” è la richiesta fatta ai piacentini che già sono volontari dell’associazione e che, complice l’estate e le vacanze, stanno aspettando a donare sangue e plasma. Nel frattempo però la richiesta c’è: “C’è come ogni estate – precisa il presidente provinciale di Avis Gilberto Piroli – con la differenza che quest’anno registriamo anche un aumento del fabbisogno del servizio sanitario: questa concomitanza di fattori fa in modo che ci sia la necessità di partecipare alle donazioni richieste”. Al proposito l’Avis si è già mobilitata contattando i volontari che abbiano le caratteristiche necessarie per il gruppo sanguigno richiesto.

Nei primi sette mesi del 2021 sono state 7560 le unità raccolte di sangue e di plasma: “Abbiamo anche registrato una piccola crescita rispetto al 2019, quando le unità erano state 7.500″ va avanti Piroli. Avis provinciale lancia anche un appello a chi ancora non è donatore: “Chi può venga a sostenere visita di idoneità per diventare donatore – conclude Piroli – è un’azione preziosissima. Per info è possibile consultare il sito di Avis”.