Celleri, incidente nella pista da cross: motociclista in condizioni molto gravi

Sarebbero molto serie le condizioni dell’uomo rimasto ferito questo pomeriggio, 7 agosto, durante un’esercitazione con la moto da cross in una piccola pista situata in strada Bariana, a Celleri di Carpaneto. Ancora da chiarire le cause dell’incidente. Sul posto è arrivato l’elisoccorso che ha trasportato il ferito all’ospedale di Parma: stando alle prime informazioni sarebbe ora ricoverato in rianimazione.

