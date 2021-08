“Ancora 13mila over 60 da vaccinare”. Ausl: “Andremo su fiere e mercati”

“Abbiamo ancora circa 13mila over 60 da vaccinare. Consideriamo che avere più di 60 anni è di per sé un fattore di rischio, anche perché sopra quell’età si sommano anche altre patologie croniche. Quindi non lo consideriamo un dato positivo, tutt’altro. Per questo motivo cerchiamo di venire incontro a queste persone, immaginando che non siano tutti “no vax” ostili al vaccino, ma piuttosto che si tratti di procrastinatori, gente che per inerzia o difficoltà logistiche si è detta: “Il vaccino? Poi vediamo””.

La dottoressa Annamaria Andena, direttrice del distretto Ausl di Piacenza non nasconde le difficoltà di raggiungere alcune fasce particolarmente difficili e resistenti all’idea del vaccino. Ma l’Ausl ha già pronta una tattica andando a cercare gli over 60 su mercati e fiere.

