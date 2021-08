Covid, una settimana senza decessi. In calo la curva dei contagi, aumentati i ricoveri

Zero decessi e nessun ricovero in terapia intensiva. Casi di positività al Covid in calo del 14% rispetto ai sette giorni precedenti, da 283 a 244. “E’ stata una settimana discretamente positiva” secondo il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino, quella dal 2 all’8 agosto, durante la quale le vaccinazioni sono proseguite sfiorando le 337mila somministrazioni. In calo anche le segnalazioni alla centrale Usca.

Dopo essere cresciuta per 5 settimane a partire da fine giugno quando i casi erano stati 9 in una intera settimana, la curva dei contagi ha raggiunto l’apice la settimana scorsa con 283 positività, e facendo segnare una inversione di tendenza nella prima settimana di agosto.

Il rapporto dei nuovi positivi ogni 100mila abitanti è di 86 unità, più basso della media regionale che è di 93 ma superiore a quello nazionale attestato a 69.

In aumento i ricoveri, passati a 14 a 22. La fascia d’età maggiormente colpita è stata quella dai 18 ai 40 anni, seguita dagli under 17.

REPORT SETTIMANALE 02-08 AGOSTO