Vaccino ai più giovani entro l’avvio della scuola, l’Ausl: “Due week-end dedicati”

Una doppia due giorni di somministrazioni dedicata ai giovani tra i 12 e i 19 anni, per permettergli di presentarsi a scuola già vaccinati”. E’ l’annuncio del direttore generale dell’Ausl di Piacenza, Luca Baldino, durante la consueta conferenza stampa di analisi dei dati settimanali di andamento della pandemia Covid nel Piacentino.

Le due coppie di giorni saranno il 21 e 22 agosto al polo vaccinale di Piacenza Expo, e l’11 e 12 settembre al polo vaccinale presso l’arsenale.

Intanto la vaccinazione della popolazione prosegue, raggiungendo le 337mila dosi somministrate, con una copertura attorno al 90% per gli over 70, tra il 73% e l’84% per la fascia d’età tra i 40 e i 69 anni, superiore al 65% per i trenta/quarantenni, e del 56% per i giovani tra i 12 e i 19 anni.

Numeri che avvicinano alla immunità di gregge – definita tra il 70-80% – che secondo il direttore generale potrebbe essere raggiunta a settembre.

“Siamo già al 70% se escludiamo gli under 12 anni – ha spiegato – mentre sulla popolazione generale siamo al 64%. Entro settembre contiamo di raggiungere l’80% dei vaccinabili e superare il 70% della popolazione generale”.