“Perché vaccinare tuo figlio?”. Il decalogo dei pediatri piacentini

La Federazione italiana del medici pediatri (Fimp) ha stilato un decalogo pensato appositamente per i genitori, contenente le ragioni per cui anche un figlio adolescente dovrebbe vaccinarsi contro il Covid-19.

“Nei ragazzi di quella fascia d’età – evidenzia il dottor Filippo Boccellari, pediatra di famiglia a Bobbio e Rivergaro – la malattia da Covid può manifestarsi con rare sindromi infiammatorie multiorgano pericolose per la vita. È quindi importante – consiglia il medico – vaccinare gli adolescenti, soprattutto quelli ad alto rischio per altre malattie già presenti, che possono aumentare la possibilità di sviluppare le forme più gravi della patologia”.

Ecco quali sono secondo la Fimp i 10 motivi per vaccinare un figlio adolescente contro il Covid:

-Per evitare una malattia potenzialmente pericolosa per sé e per gli altri

-Per evitare i rari decessi

-Per evitare i ricoveri per complicazioni

-Per evitare le conseguenze a distanza (Long Covid)

-Per evitare che interrompa la frequenza della scuola

-Per evitare che interrompa le sue attività sociali

-Per evitare che contagi parenti anziani o fragili non vaccinati o che non hanno risposto adeguatamente alla vaccinazione

-Per evitare che contagi compagni di scuola o amici fragili non vaccinati o che non hanno risposto adeguatamente alla vaccinazione

-Per contribuire al controllo della pandemia contenendo la circolazione del SARS-CoV-2 e il rischio di sviluppo di nuove varianti

-Perché se ben spiegato, con il contributo del suo pediatra, lo accetterà con consapevolezza