Da lunedì anche a Piacenza vaccino senza prenotazione per la fascia 12-19 anni

La Regione Emilia Romagna ha risposto subito positivamente alle indicazioni Commissario per l’emergenza Covid Francesco Figliuolo, il quale, per garantire la ripresa in sicurezza della scuola e delle attività sportive, aveva chiesto di fornire una corsia preferenziale per la vaccinazione dei giovani dai 12 ai 19 anni.

“Da lunedì 16 agosto – spiega la Regione – tutte le ragazze e i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 19 anni potranno recarsi presso i centri vaccinali attivi da Piacenza a Rimini per ricevere la vaccinazione anti-Covid, senza prenotazione”.

Ad oggi in Emilia Romagna sono già 155.908, il 47,6% del totale, i giovani tra i 12 e i 19 anni che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, mentre 88.366 (27%) hanno completato il ciclo con doppia dose.