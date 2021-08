Ultimatum dell’Asl: “Da lunedì sospesi i primi 10 sanitari senza vaccino”

Stanno per partire anche a Piacenza i provvedimenti verso i sanitari – medici, infermieri e operatori sociosanitari (oss) – che non si sono ancora vaccinati. Se lunedì 16 agosto non si presenteranno all’appuntamento con la vaccinazione, fissato dall’azienda sanitaria, l’ultima di una serie di occasioni offerte, l’Ausl decreterà la sospensione dal lavoro e senza stipendio per i primi 10 “irriducibili”. In pochi giorni anche altri, se non si metteranno in regola, verranno toccati dalla stessa sorte. La linea è chiara: “Non si può stare in corsia negli ospedali senza vaccino”.

“E’ vero che negli ultimi giorni l’opera di persuasione e di convincimento messa in atto dall’azienda ha sortito l’effetto di portare alla vaccinazione di un buon numero di operatori sociosanitari reticenti – spiega Franco Pugliese, responsabile della medicina del lavoro dell’Ausl – ma non è stato così per tutti”. Chi non si vuole vaccinare non è necessariamente un no vax: “I più sono esitanti perché nutrono paura o sfiducia”.

