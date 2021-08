Tragico scontro tra un’auto e una hand bike a Biana, muore 29enne

Tragico scontro tra un’auto e una hand bike a Biana di Ponte dell’Olio, sulla sulla provinciale 654, nella prima mattinata di lunedì 16 agosto. Un giovane di 29 anni è stato travolto mentre era in sella alla sua due ruote. Sul posto sono accorsi i sanitari della Pubblica di Ponte dell’Olio, il 118 di Farini e l’eliambulanza, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti per i rilievi di legge gli agenti della polizia locale Alta Val Nure, affiancati dai colleghi della polizia lovale Val Nure-Val Chero e dai carabinieri.

La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.