La vaccinazione tra i giovani accelera: +3,5%. Venerdì sera somministrazioni in piazza

Gli appelli delle istituzioni a vaccinare i giovani hanno evidentemente fatto breccia nelle famiglie piacentine: in una settimana, la fascia di età che ha fatto registrare il maggior incremento è quella che va dai 12 ai 19 anni, con +3,5%. In totale, i giovani che hanno ricevuto almeno una dose sono il 44% dei circa 20mila in carico all’Asl, a cui si somma un 14,5% di prenotati.

A livello generale, nella nostra provincia risulta vaccinato con almeno una dose il 72,5% dei 257mila residenti con più di 12 anni (con le prenotazioni si arriva al 77,4%), mentre il 59,7% che ha completato l’intero ciclo.

Negli ultimi sette giorni sono cresciuti di oltre il 3% anche i vaccinati tra i 20 e i 29 anni e tra i 30 e i 39.

La copertura più alta (89,9%) riguarda la fascia over 80, seguita a poca distanza dalla classe 70-79 anni.

In generale, è vaccinato a oggi il 65,9% della intera popolazione piacentina in carico all’Asl, 283mila cittadini considerando anche i minorenni. Le dosi somministrate sono state 344mila.

AMBULATORI DI PROSSIMITÀ E OPEN DAY – Il prossimo punto vaccinale di prossimità è previsto questa domenica, 22 agosto, a Pianello, in occasione della Fiera del cotechino.

L’Asl, inoltre, promuove giornate aperte in cui è possibile vaccinarsi dai 12 anni con accesso diretto senza prenotazione: il 19 agosto a Piacenza Expo dalle 14 alle 20.30 e il 20 agosto in piazza Cavalli, sotto i portici di Palazzo Gotico dalle 19 alle 23.30.