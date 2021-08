Personale scolastico, ancora in mille senza vaccino anti-Covid nella nostra provincia

Il 20 agosto a Fiorenzuola (richiamo il 10 settembre), il 21 agosto a Castelsangiovanni (seconda dose l’11 settembre), il 22 e 23 agosto all’Arsenale di Piacenza (richiamo il 12 settembre).

L’Ausl ha istituito corsie preferenziali per la vaccinazione di quel 20 per cento circa di lavoratori della scuola (un migliaio di persone) che ancora non risulta vaccinato (vanno esclusi i soggetti fragili in possesso di certificazione di esenzione).

In caso di mancata vaccinazione, resta – per ritardatari e no vax – la facoltà di sottoporsi a tampone ogni 48 ore, per ottenere il green pass e non subire la sospensione del servizio e dello stipendio dopo 5 giorni.

Ma sul fronte dei tamponi si alza forte la voce dei sindacati: chiedono che siano gratis o a prezzi scontati.

