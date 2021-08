Daniela, 29 anni: “Mi dicevo: sono giovane…ma il Covid è una belva, temevo di morire”

“Ho avuto paura di morire. Il Covid è un mostro, una belva; il mio corpo non rispondeva più, ma se non ho mai mollato è grazie ai medici, al reparto di Malattie infettive che ringrazio di cuore”.

Daniela Portanova ha 29 anni, è una napoletana doc come dice lei, vive a Piacenza da una decina di anni e lavora per una grande azienda di telecomunicazioni con sede in Lombardia. Viaggia molto per la sua attività, va in missione, e chissà come e dove ma il virus se l’è presa. Daniela non è vaccinata.

“Ma non sono una no vax – racconta – solo che ho avuto molto lavoro in questo periodo, ho solo aspettato e avrei dovuto fare il vaccino questo mese, ma tanto sono giovane, mi dicevo”. Quindi Daniela non si è sentita incalzata dalla fretta. “Io alla salute ci tengo però, anzi sono fissata”. Ma a volte il destino spariglia tutte le carte.

E così il 25 luglio Daniela comincia ad avere dei sintomi che la preoccupano, fa un tampone, è positiva. Poi un rapido peggioramento, qualche chiamata in Guardia Medica e alla fine, il precipizio nella malattia più severa.

