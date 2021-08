Coppia baciata dalla fortuna: con cinque euro ne vince 100mila

Con un semplice biglietto di “Gratta e Vinci – il Miliardario” da cinque euro, nei giorni scorsi una coppia di clienti della tabaccheria-ricevitoria di Patrizia Tagliaferri in via Martiri della Resistenza, in città, si è aggiudicata 100mila euro.

Pochi istanti dopo essere entrati e aver “grattato” il tagliando, i due hanno strabuzzato gli occhi rivolgendosi alla negoziante con voce quasi tremante: “Abbiamo vinto”, quasi increduli.

