Grattata vincente a Borgonovo, vinti 100mila euro con un biglietto da 5

Con un gratta e vinci da 5 euro ne vince centomila. Il fortunatissimo è un borgonovese che ha acquistato un biglietto del gioco Fai 13. Dopo aver grattato l’uomo deve essersi stropicciato più volte gli occhi. Dopo aver controllato e ricontrollato ha però capito di aver davvero vinto la ragguardevole cifra di 100mila euro.

“Prima – dice il titolare della tabaccheria, Paolo Maini – è andato in banca per chiedere se poteva riscuotere, ma in banca lo hanno indirizzato di nuovo qui”. La dea bendata aveva già baciato per ben tre volte la stessa tabaccheria all’angolo tra via Bilegno e piazza de Cristoforis. In passato altri due fortunatissimi giocatori avevano vinto ben 500mila euro ciascuno.