Con cinque euro ne vince 500mila. La fortuna si è fermata in via Tibini

La fortuna ha baciato via Tibini. Con un semplice “Gratta e vinci” da cinque euro, nei giorni scorsi un cliente della tabaccheria nel quartiere Roma ha agguantato 500mila euro. Una vincita che ha lasciato senza parole l’anonimo scommettitore: “La persona ha grattato subito il tagliando trionfante acquistato nel mio negozio – racconta la titolare del punto vendita Isabella Pedrelli – e, quando si è accorta del successo, è rimasta in assoluto silenzio. Non ci credeva, le tremavano le gambe, ma ha mantenuto grande compostezza”.

Uomo o donna? Un residente della zona o un piacentino di passaggio? L’identikit del fortunato vincitore, ovviamente, è un mistero: l’esercente non svela alcun dettaglio, sennonché “si tratta di un cittadino poco conosciuto in zona, che non gioca spesso al Gratta e vinci”. ​