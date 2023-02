La trattoria dell’Angelo è da oggi Bottega storica: “In via Tibini da 200 anni”

Da oggi anche il ristorante “L’Angelo” di via Tibini è entrato a far parte della cerchia delle Botteghe storiche, che per le realtà legate alla ristorazione si ottiene dopo almeno 25 anni di attività ininterrotta. Stamattina, di buon’ora, mentre in pentola bollivano picula ad caval, stracotto di asinina e altre prelibatezze, è avvenuta la consegna del riconoscimento al titolare Matteo Castignoli.

IL SERVIZIO A CURA DI MARCELLO TASSI