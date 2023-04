Furto alla Fabbrica dei Grilli, ApP corre in aiuto con una piccola raccolta fondi

“Abbiamo fatto una piccola raccolta tra di noi per aiutare Bernardo e la sua Fabbrica”. Lo spiega il consigliere comunale di ApP (Alternativa per Piacenza) Stefano Cugini all’indomani della notizia del furto che ha colpito la libreria della Fabbrica dei Grilli di Bernardo Carli. Nei giorni scorsi infatti nella libreria di via Roma si era introdotto un ladro; ad accorgersene è stato proprio Carli che l’altra mattina ha trovato la porta della libreria della Fabbrica dei grilli di via Roma forzata e la cassetta delle offerte sparita: dentro qualche decina di euro che ha preso il volo.

“Confesso la mia delusione: speravo avessero rubato libri, invece niente” aveva dichiarato Carli al riguardo. Sulla falsariga anche la risposta di ApP: “Per ora abbiamo fatto una piccola raccolta, ma vorrà dire che uno dei prossimi giorni ci presenteremo da Bernardo a rubare qualche libro” ha assicurato scherzando Cugini.