Operazione Pasqua solidale: raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà

Dice il proverbio: “Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi”. In via Roma, sia l’una che l’altra festività si accompagnano sempre alla solidarietà.

L’idea è di Bernardo Carli, ex-preside e attuale presidente dell’associazione “Fabbrica & Nuvole” che anche quest’anno promuove un’iniziativa ad hoc. È l’Operazione Pasqua Solidale che nasce con l’obiettivo di aiutare concretamente le famiglie bisognose assistite da “Fabbrica & Nuvole”.

La novità, rispetto agli altri anni, è che stavolta l’iniziativa vede collaborare anche un supermercato: si tratta dell’Italmark di via Manfredi che ha dato disponibilità per il 16 marzo.Dal 18 al 22 marzo ad aderire alla raccolta sarà il settore giovanile dell’asd Rugby Lyons, mentre il 24 marzo i volontari di “Fabbrica & Nuvole” saranno presenti prima del match Lyons- Valorugby.Il 25 e 26 marzo le raccolte proseguiranno nella sede dell’Acrobatic Fitness Club e del Tennis Club Borgotrebbia. Infine il gran finale è previsto il 27, 28 e 29 marzo con la raccolta che vede collaborare il settore giovanile del U.S. San Lazzaro.In aggiunta è prevista lache i cittadini possono lasciare alla Scuola Azzurra in via Roma 163 o allo Spazio 177 in via Roma 177 alla mattina dalle 9 alle 12 e al pomeriggio dalle 15.30 alle 17: la raccolta è prevista dal 15 al 27 marzo con la successiva redistribuzione il 28, il 29 e il 31.Per info è possibile contattare 3351335661 o scrivere a [email protected]