Verso il Natale: non solo cibo, Fabbrica & Nuvole raccoglie giochi, libri e peluches

Per tutti è il mese dei regali, per Fabbrica & Nuvole è quello delle raccolte. C’è la raccolta alimentare ribattezzata “Operazione Natale Felice”. Quale sia l’obiettivo lo spiegano i volontari: “Abbiamo pensato, anche quest’anno, di raccogliere prodotti alimentari e dedicati alla cura della persona, oltre ai canonici pandori, panettoni, torroni e cioccolato – spiegano – chi voglia contribuire può consegnare il tutto nella sede di via Roma 177 fino al 9 dicembre”.

Ma c’è una novità quest’anno: Fabbrica & Nuvole ha infatti deciso di allargare l’iniziativa e così nella Raccolta alimentare sono state coinvolte anche altre realtà: “Ad aderire sono stati anche gli atleti e i tifosi di Gas Sales Volley insieme ai tifosi dei Lupi Biancorossi e poi la Bakery Basket con i tifosi di Spazio Bianco Rosso e l’Asd Besurica Piacenza con tutto il settore Giovanile – spiegano i volontari – li ringraziamo per il prezioso aiuto”.

Ma non finisce qui: da un paio d’anni infatti Fabbrica & Nuvole ha lanciato la raccolta dei giocattoli da destinare ai bambini le cui famiglie non hanno la possibilità di fare regali. Anche quest’anno l’iniziativa, ribattezzata “Operazione Babbo Natale Stanco” si ripete: in pratica fino al 16 dicembre chi lo desideri può consegnare giochi, libri e peluches in buono stato sempre in via Roma 177.

E per il resto le porte della sede di Fabbrica & Nuvole si aprono ai bambini grazie ai “Giovedì allo Spazio 177”: il 7 dicembre infatti c’è l’iniziativa “Scriviamo insieme la lettera a Santa Lucia e Babbo Natale”, mentre il 14 è in programma una super tombolata per i più piccoli.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTA’