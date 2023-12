“Operazione Natale Felice”, raccolti 50 scatoloni di generi alimentari e panettoni

In meno di una settimana sono riusciti a raccogliere una cinquantina di scatoloni pieni di generi alimentari e altrettanti panettoni. Sono i volontari di Fabbrica & Nuvole che pochi giorni fa hanno lanciato una raccolta alimentare ribattezzata “Operazione Natale Felice”. Nella sede di via Roma 177 si sono accumulati pacchi di riso e di pasta, pelati, scatolette di tonno, di legumi, farina e quant’altro che i volontari smisteranno per poi consegnarli alle famiglie bisognose che si rivolgono all’associazione Fabbrica & Nuvole.

La conferma arriva dal volontario Danilo Borella, impegnato insieme agli altri nell’opera di raccolta che proseguirà – lo ricordiamo – fino al 13 dicembre: i piacentini possono donare prodotti alimentari e dedicati alla cura della persona, oltre ai canonici pandori, panettoni, torroni e cioccolato, portandoli direttamente nella sede di via Roma 177. Nel frattempo a contribuire sono stati gli atleti e i tifosi di Gas Sales Volley insieme ai tifosi dei Lupi Biancorossi e poi la Bakery Basket con i tifosi di Spazio Bianco Rosso e l’Asd Besurica Piacenza con tutto il settore Giovanile, oltre alla Cartoleria Pignacca che ha curato tutta la grafica dell’iniziativa.