Fabbrica & Nuvole e Lupi Biancorossi doneranno un Natale sereno ai bisognosi

La forza delle società sportive e dei propri tifosi, unita a doppio filo alle tante associazioni che sul territorio si impegnano nella beneficenza. Fra questi esempi virtuosi, non può mancare la O.d.v Fabbriche e Nuvole, da anni punto di riferimento per un’intera comunità, dalla sede di via Roma alle tante iniziative in giro per la provincia.

Le ultime “Operazioni” in tempo di feste sono quelle ribattezzate “Natale felice” e “Babbo Natale stanco”: la prima ha visto i volontari raccogliere generi alimentari per aiutare le famiglie bisognose, mentre la seconda ha permesso di consegnare giochi, libri e peluches. Merito del coordinamento del presidente di Fabbriche e Nuvole, Bernardo Carli: “Siamo in prima linea e speriamo di renderci sempre utili, raccogliendo la grande generosità dei piacentini. Vogliamo aiutare le famiglie, le persone rimaste sole e in difficoltà. Purtroppo, sono sempre più numerose”.

Stavolta è stato fondamentale anche il supporto di alcune società sportive piacentine, che hanno aderito volentieri all’iniziativa. Dalla Gas Sales Bluenergy Volley e i suoi sostenitori Lupi Biancorossi, passando per la Bakery Basket e i tifosi dello Spazio Biancorosso, fino al calcio con l’Asd Besurica: “Trovare un mondo dello sport così disponibile è stata una grossa scoperta. Sfruttando i ritrovi delle società sportive, si raggiungono anche i singoli cittadini che portano una piccola quantità di cose. Uno dei nostri obiettivi è quello della coesione sociale e questo ci sembra un grande esempio di civiltà”.

Nell’impegno per diffondere la voce e nella stessa donazione, i Lupi Biancorossi hanno voluto far sentire la propria vicinanza anche con una delegazione in visita alla sede di Fabbriche e Nuvole. Guidati dalla nuova presidente Debora Modicamore: “Uno dei valori del nostro club è quello di aiutare gli altri. Siamo entrati in questo circuito di beneficenza e abbiamo scoperto la bellissima associazione di Fabbriche e Nuvole. Proprio per questo ci siamo impegnati con piacere e generosità, provando a trascinare tanti tifosi a donare e a supportare questa iniziativa”.