Al party Gas Sales si balla coi Lupi: “Tifo ed entusiasmo per la squadra alle stelle”

Intorno a questa Gas Sales Bluenergy Piacenza si sta creando un clima di entusiasmo che non si respirava da tempo. Sarà perché la Coppa Italia conquistata la passata stagione sembra essere preludio a nuove scorpacciate, sarà perché i volti nuovi (su tutti coach Andrea Anastasi) si sono subito calati col sorriso – ma al tempo stesso con la massima serietà – nella realtà biancorossa, come fossero già “di casa”. La prova di questa serenità, che si traduce in una piena fiducia degli appassionati piacentini nei confronti della squadra, è arrivata l’altra sera, in occasione della festa del Lupi Biancorossi ai laghi di Tuna, dove giocatori e società si sono uniti ai sostenitori più caldi: gli storici supporters che da sempre seguono i propri beniamini tanto nelle sfide casalinghe quanto negli impegni in trasferta.

Una serata goliardica e all’insegna delle risate, tra interviste doppie in stile “Iene” (meravigliosa quella che ha visto coinvolti Leal e Romanò), gare di ballo ispirate ai tormentoni in voga su TiTok e tanta allegria. A comporre le squadre ci ha pensato coach Anastasi, con capitan Brizard a guidare la giuria chiamata ad assegnare i voti alle “prestazioni” sul palco dei compagni. A vincere la sfida a colpi di danza è stato il trio formato da Scanferla, Hoffer e Gironi, a cui si sono aggiunti alcuni tifosi con in testa l’acclamatissima “Mariuccia”, star della serata. Secondo posto per il team di Recine, Dias, Lucarelli e Andringa, terza posizione per i quattro centrali Simon, Alonso, Caneschi e Ricci. Ma a rubare la scena è stata la squadra fuori classifica composta da Anastasi, Leal e Romanò, con il “supporto” di alcuni rappresentati della società come Fei, Luca Rigolon e Francesca Fasano.

Tra l’euforia generale qualcuno ha addirittura proposto di inserire un’ora di danza alla settimana nel programma di allenamento. Insomma, una festa (condotta dallo storico “Lupo” Massimo Tarenchi) che ha davvero colto nel segno. “Il nostro obiettivo – ha spiegato la presidente dei Lupi Biancorossi, Debora Modicamore – era quello di passare qualche ora di spensieratezza in compagnia dei giocatori, per cercare di conoscerci meglio e stabilire così un rapporto ancora più stretto. In questo modo noi tifosi potremo essere ancora più vicini, dagli spalti, ai nostri ragazzi. L’entusiasmo dei Lupi è davvero alle stelle. Per la trasferta di domenica in casa di Milano, seconda di campionato, abbiamo già riempito due pullman: all’Allianz Cloud contiamo di essere in un’ottantina. Da parte nostra c’è davvero tanta voglia di stare vicino ai giocatori”.

Un’atmosfera di fiducia ed euforia che ricorda tanto quella che si respirava, qualche anno fa, intorno al Copra. “È una serata stupenda – ha aggiunto il direttore generale ed ex storico capitano biancorosso, Hristo Zlatanov – essenziale per riuscire a fare squadra che al di fuori del campo. Come società siamo felicissimi di queste iniziative: da giocatore ho vissuto tante cene così e devo dire che funzionano davvero. I Lupi sono tantissimi e quest’anno hanno toccato ancora più iscritti. Si è creata “un’altra squadra”, una coesione che sicuramente si rivelerà molto importante nel corso della stagione. I tifosi, non mi stancherò mai di ripeterlo, sono il nostro uomo in più”.