Furto alla Fabbrica dei grilli in via Roma, Carli: “Peccato, il ladro ha ignorato i libri”

“Confesso la mia delusione: speravo avessero rubato libri, invece niente. Quelli proprio non se li fila nessuno”. La prende con filosofia Bernardo Carli che ieri mattina ha trovato la porta della libreria della Fabbrica dei grilli di via Roma forzata e la cassetta delle offerte sparita: dentro qualche decina di euro che ha preso il volo. Un magro bottino per il ladro che nella notte fra venerdì e sabato ha pensato bene di rubare nella libreria dell’associazione e di scassinare anche la macchina del negoziante vicino alla Fabbrica, portando via la merce che l’uomo avrebbe venduto sul mercato ieri.

“Nella cassetta al massimo potevano esserci cinquanta euro in buona parte in monete – spiega Carli – evidentemente il furto è stato fatto da qualche balordo che aveva notato la nostra cassetta: non manca nient’altro e cerco di non prendermela troppo perché è una cosa che può succedere. Anche se a dire la verità mi sarebbe piaciuto di più poter dire che sono stati rubati dei libri: ne abbiamo di belli, avrebbero potuto prendere qualche titolo di saggistica o di narrativa, nessuno se li fila”.