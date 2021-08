Piazza Cavalli, tanti in coda per il vaccino serale. Nella prima ora 80 dosi

E’ stata apprezzata dai cittadini la vaccinazione serale libera in piazza Cavalli. Sotto i portici di Palazzo Gotico sono stati allestiti gli stand per la somministrazione delle dosi del vaccino Pfizer. Possono aderire all’iniziativa i cittadini dai 12 anni in su e la particolarità è che non è necessaria la prenotazione. “E’ molto più comodo così” spiegano i cittadini in coda. Qualcuno aveva già prenotato ma ha disdetto per approfittare dell’opportunità serale “così non mi devo assentare dal lavoro” spiega una donna mentre attende il proprio turno. In fila ci sono donne e uomini di ogni età, italiani e stranieri residenti o domiciliati nel territorio piacentino. Dopo la somministrazione della dosi molti hanno approfittato per fare un giro serale nel centro di Piacenza.

“Siamo davvero molto soddisfatti – ha spiegato il referente Ausl Andrea Contini – abbiamo dovuto aggiungere delle transenne perché all’apertura alle 19 c’erano già più di 50 persone in fila e nella prima ora e mezza abbiamo somministrato 80 dosi. Sta andando molto bene, se sarà necessario ci fermeremo anche dopo le 23.30 orario previsto per la chiusura”.

L’iniziativa verrà ripetuta anche venerdì 27 agosto sempre in piazza Cavalli dalle 19 alle 23.