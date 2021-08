Vaccini liberi, ieri sera 300 dosi in piazza Cavalli. Buona affluenza anche stamattina

Nella prima vaccinazione libera in piazza Cavalli di venerdì scorso, 20 agosto, erano state somministrate 216 dosi. Ieri sera, 27 agosto, l’iniziativa è stata ripetuta e l’adesione è cresciuta arrivando a oltre 300 iniezioni. In coda persone di ogni età, in particolare la categoria dei lavoratori.

E’ la comodità di ricevere il vaccino senza prenotare e senza spostarsi dal centro città, magari abbinandolo anche a un giro per lo shopping al mercato, come avvenuto questa mattina, a convincere i piacentini a farsi avanti.

Molti hanno deciso all’ultimo in vista della stagione autunnale. “Voglio finalmente poter tornare in palestra liberamente e allenarmi con gli amici” ha dichiarato Luciana Meles, ex campionessa di varie discipline. Hanno ricevuto il vaccino anche Luisella Scalas e Arianna Escana, madre e figlia originarie della Sardegna e residenti nel Piacentino. “Abbiamo deciso di farlo perché i benefici sono superiori ai rischi – spiegano -. E poi perché questo è un privilegio: ci sono Paesi in cui il vaccino non è disponibile e la popolazione non può proteggersi dal virus, in altri Paesi lo fanno pagare. Noi siamo fortunati, per questo abbiamo deciso di aderire”.

L’Azienda sanitaria ha manifestato soddisfazione per l’esito delle iniziative.

LA FOTOGALLERY DI MAURO DEL PAPA