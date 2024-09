Meningococco B: vaccinazioni gratuite ai 17enni, le info dell’Ausl

In linea con le disposizioni regionali, l’Ausl di Piacenza ha predisposto un’estensione dell’offerta rivolta agli adolescenti con l’introduzione della vaccinazione gratuita e raccomandata contro il meningococco di gruppo B per i quattordicenni a partire dalla coorte di nascita del 2011 e per gli adolescenti che hanno compiuto 17 anni (ovvero per il 2024 i nati nel 2007).

“Il meningococco – ricorda Alessandra Rampini, direttore di Igiene pubblica – è un batterio ad alta trasmissibilità. Il contagio avviene attraverso il contatto con saliva o droplet, ovvero piccolissime gocce di saliva provenienti dalle alte vie respiratorie, di persone asintomatiche: si stima che il 4-5% delle persone siano portatrici sane. Il meningococco di gruppo B può causare gravi malattie come meningite e sepsi, le vaccinazioni restano uno strumento fondamentale nella lotta contro la diffusione delle malattie”.

Per gli adolescenti che hanno compiuto 17 anni non è prevista la chiamata da parte dell’Azienda. Per accedere alla vaccinazione è necessaria la richiesta del genitore o di chi esercita la tutela. Fino al giorno prima del compimento dei 18 anni i ragazzi hanno diritto alla vaccinazione gratuita, fa fede la data della prenotazione tramite le sedi Cup, il Fascicolo sanitario elettronico o al numero telefonico 051.4206228.

Le coorti di nascita non interessate dall’offerta possono accedere alla vaccinazione con partecipazione alla spesa.

I genitori che volessero farne richiesta, possono inviare mail all’indirizzo relativo al Distretto di residenza per i minori fino al compimento del tredicesimo anno di età a

– per i residenti a Piacenza: [email protected]

– per i comuni del distretto di Levante: [email protected]

– per i comuni del distretto di Ponente: [email protected]

indicando i dati anagrafici del soggetto da vaccinare e un contatto telefonico.

