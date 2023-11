Covid, l’Ausl di Piacenza organizza open day vaccinali il 2 e il 9 dicembre

Vaccinazioni Covid19 ad accesso libero senza prenotazione sabato 2 e sabato 9 dicembre dalle 9 alle 12.30 nella Casa della salute e della comunità di piazzale Milano 2. Viste le richieste pervenute in questi giorni, l’Ausl di Piacenza ha deciso di organizzare un open day vaccinale straordinario per intercettare tutti coloro che vorranno cogliere questa importante occasione di protezione: le persone interessate potranno presentarsi senza appuntamento al piano terra della sede di piazzale Milano per effettuare la vaccinazione.

“Non è necessaria alcuna prenotazione – fanno sapere dall’Ausl di Piacenza -. Nel caso in cui i cittadini che parteciperanno alla vaccinazione del 2 o del 9 dicembre fossero già in possesso di una prenotazione a Cup sono invitati a disdirla per lasciare spazio ad altri utenti”.