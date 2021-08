Vaccini senza prenotazione: 204 a Piacenza Expo. Stasera stand in piazza Cavalli

Sono stati 204 i piacentini che nella giornata di ieri, 19 agosto, si sono presentati a Piacenza Expo per ricevere la dose di vaccino Pfizer senza prenotazione. Una possibilità offerta a persone dai 12 anni in su residenti o domiciliate nel Piacentino. Ad approfittarne sono stati soprattutto i lavoratori. Per i ragazzi dai 12 ai 19 anni la vaccinazione senza prenotazione è sempre possibile in qualunque centro vaccinale di città e provincia.

Inoltre, stasera, 20 agosto, e venerdì prossimo 27 agosto, dalle 19 alle 23.30, chi vorrà potrà ricevere la dose di vaccino in piazza Cavalli, negli stand allestiti sotto i portici di palazzo Gotico dall’Azienda sanitaria in collaborazione con il Comune di Piacenza. L’obiettivo è raggiungere più persone possibili in vista della riapertura delle scuole prevista il 13 settembre.