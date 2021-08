Lo sfogo del medico: “In Pronto soccorso i malati di Covid non sono vaccinati”

Al termine del turno di notte in Pronto soccorso a Piacenza, il medico Davide Bastoni ha affidato uno sfogo e un appello al social network Facebook.

“Smonto notte Pronto Soccorso.

Anche oggi ho visto pazienti Covid-19, vengono per febbre, dolori, alcuni hanno insufficienza respiratoria lieve o grave.

Tutti NON vaccinati.

Alla domanda perché?

Le risposte variano e sono le seguenti più o meno:

– non ci credo

– volevo aspettare per gli effetti collaterali

– non lo so

– vivo in montagna io non lo prendo

– un professore ha detto di non farlo.

Tutti pentiti davanti alla malattia che provano sulla loro pelle.

Io ho fatto un giuramento, e curerò sempre tutt*, senza nessun tipo di differenza.

Finisco il turno però con l’amarezza interiore che il nostro lavoro non viene capito, non siamo creduti oppure ci sono persone che ancora prendono con leggerezza la questione vaccinazione.

‼️Lo ripeto: VACCINATEVI TUTTI.

Non fatemi fare ancora una notte così!”