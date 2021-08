Giuda in stato di ebbrezza, tre automobilisti denunciati dai carabinieri

Tre automobilisti sono stati denunciati dai carabinieri la notte del 22 agosto scorso per guida in stato di ebbrezza, due di loro sono rimasti coinvolti in incidenti stradali. Intorno alle 2 di notte un ecuadoriano di 44 anni residente in Val d’Arda, mentre percorreva la via Emilia all’altezza di Pontenure, è uscito di strada. Sul posto i carabinieri di Ponte dell’Olio. L’uomo è risultato avere un 1,07 grammi di alcol per litro di sangue.

Un paio d’ore più tardi alla rotatoria della Galleana un milanese di 29 anni residente a Pavia è andato a sbattere contro il guard rail mentre era alla guida della sua auto, sul posto sono accorsi i carabinieri del radiomobile. L’uomo è risultato avere 1,37 grammi di alcol per litro di sangue.

A Bobbio nel corso di un controllo in piazza Santa Fara un’automobilista marocchino è risultato avere 1,44 grammi di alcol per litro di sangue. Tutti e tre gli automobilisti sono stati denunciati per guida i stato di ebbrezza.