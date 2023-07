Guida in stato di ebbrezza e senza patente: il bilancio dei controlli dei carabinieri

Un operaio denunciato per guida in stato di ebbrezza, un giovane segnalato quale assuntore di droga, un altro sanzionato per ubriachezza e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, un automobilista sanzionato per guida con patente revocata, un’ autovettura sottoposta a fermo amministrativo ai fini della confisca, una patente ritirata e alcuni grammi di hashish sequestrati. E’ il bilancio dei controlli effettuati dalle 46 pattuglie del comando provinciale dei carabinieri durante la giornata di martedì 11 luglio.

In città, lungo via Colombo verso le 23, l’equipaggio del Radiomobile di Piacenza, ha controllato con l’etilometro un operaio di 27 anni alla guida della propria auto, che è risultato positivo. Al giovane gli è stata ritirata la patente di guida ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Lo stesso equipaggio, poco prima, sempre in via Colombo, era intervenuto per sanare una discussione tra un cliente ed il gestore di un bed & breakfast in merito al pagamento per l’’utilizzo di una camera. Allo stesso orario, a Pontenure, i militari della locale Stazione hanno controllato gli occupanti di una vettura che era ferma sul ciglio della strada. A bordo vi erano quattro giovani, uno dei quali , uno studente di 21 anni, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish e per questo è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di droga.

A Bobbio, invece, l’equipaggio del Radiomobile della Compagnia, poco dopo le 18, per accertare le condizioni di un 29enne si recava presso il punto di primo intervento sanitario dove il giovane, dopo essere stato soccorso, era stato portato da personale della Croce rossa di Marsaglia a seguito di una lite per futili motivi con la fidanzata avvenuta in località Berlina. L’uomo era in stato di forte alterazione probabilmente dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti e all’abuso di alcol e si è rifiutato di fornire le proprie generalità ai militari, reagendo bruscamente e urlando contro i militari e il personale sanitario. Con non poca fatica i carabinieri riuscivano a calmare il giovane, che veniva trasportato con autolettiga presso l’ospedale di Piacenza. Il 29enne è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale e ubriachezza.

In via Ricò a Castell’Arquato, la pattuglia della locale Stazione poco prima di cena fermava e controllava un’autovettura con a bordo un operaio. L’automobilista è stato sanzionato perché circolava senza la copertura dell’assicurazione ed anche per guida senza patente perché revocata. Il veicolo con cui circolava è stato sottoposto a fermo amministrativo ai fine della confisca.