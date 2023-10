Ubriaco guida a zig zag con l’auto a Fiorenzuola: raffica di denunce nel weekend

A zig zag sulla strada in preda ai fumi dell’alcol, in giro con in tasca sostanze stupefacenti oppure in deroga alle misure cautelari. Sono alcuni dei reati commessi da persone denunciate e segnalate dai carabinieri di Piacenza durante i controlli del fine settimana. Un’attenta azione di controllo del territorio, sia in città che in tutta la provincia, finalizzata a prevenire la commissione di delitti, è stata effettuata dai carabinieri di Piacenza sabato 14 e domenica 15 ottobre. Perlustrazioni, brevi soste a scopo preventivo, posti di controllo sulle principali strade cittadine e provinciali hanno caratterizzato il dispositivo programmato con l’utilizzo delle pattuglie e degli equipaggi del Radiomobile. Il bilancio: due automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza, due patenti di guida ritirate, un veicolo sottoposto a sequestro, tre giovani segnalati quali assuntori di droga, un cittadino sanzionato per ubriachezza, un altro denunciato per evasione e alcuni grammi di hashish, cocaina ed eroina sequestrati.

In particolare sabato, 14 ottobre, a Fiorenzuola, due automobilisti sottoposti ad accertamento con etilometro, sono risultati positivi. Il primo, un uomo di 46 anni, lungo via Illica procedeva a zig zag alla guida della propria auto e per questo è stato fermato dalla pattuglia di Castell’Arquato. Dopo l’esito del test i militari gli hanno ritirato la patente di guida e denunciato. Il secondo di 49 anni, fermato in Viale Europa, aveva un tasso alcolemico di oltre tre volte superiore al limite consentito. L’uomo è stato denunciato, gli è stata ritirata la patente e l’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo. In città, la notte tra sabato e domenica, alle ore 3.30 circa, un equipaggio del Radiomobile intervenuto in via Emilia Pavese nei pressi di una pizzeria da asporto, ha sanzionato un giovane disoccupato di 29 anni per ubriachezza. Domenica, 15 ottobre, un operaio di 47 anni controllato a Berlasco di Borgonovo e un impiegato di 56 anni controllato in località Ponte Trebbia di Rottofreno, sono stati segnalati quali assuntori di droga. Entrambi spontaneamente, dopo essere stati fermati a bordo delle loro auto, consegnavano alcune dosi di eroina e cocaina che avevano in tasca. A Rivergaro, invece, alle ore 23.30 in piazza Paolo VI, un giovane studente fermato dalla pattuglia della locale Stazione, consegnava alcuni grammi di hashish, subito sequestrata dai militari. L’equipaggio del Radiomobile di Piacenza, infine, ha denunciato per evasione un giovane di 20 anni che era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Alle 5 del mattino di domenica non era in casa. Ad aprire la porta ai militari che erano andati a controllare il rispetto delle prescrizioni a cui il giovane era sottoposto, ha aperto il padre, il quale ha riferito che il figlio era uscito qualche ora prima con alcuni suoi amici e che non sapeva dove fosse andato.