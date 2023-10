Guida sotto l’effetto dell’alcol e detenzione di droga: tre denunce dei carabinieri

Posti di controllo e presidi incrementati da parte dei carabinieri della Compagnia di Bobbio in Val Trebbia e alta Val Nure. Le pattuglie dei militari, con il supporto del Nucleo Radiomobile hanno monitorato il territorio “al fine di scongiurare condotte irresponsabili”.

Due automobilisti sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica nel corso dei controlli su strada. Un 41enne bobbiese è infatti risultato positivo all’alcol test mentre si trovava alla guida dell’auto della madre, con un tasso di tre volte superiore al limite consentito, nella nottata di giovedì all’ 1.30 circa, a Rivergaro lungo la statale 45. Oltre alla denuncia è scattato anche il ritiro della patente di guida. Lungo la provinciale per Salsominore di Ferriere, invece, un 61enne, è stato controllato mentre era alla guida della propria auto e viste le condizioni è stato accompagnato al pronto soccorso di Bobbio e sottoposto ad accertamenti sanitari, all’esito dei quali veniva riscontrato in stato di ubriachezza con un tasso di circa quattro volte superiore al limite consentito. Al 61enne, oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza, è stata ritira la patente di guida e sottoposto a sequestro per la successiva confisca dell’autovettura. I due provvedimenti si vanno ad aggiungere alla denuncia per detenzione ai fini di spaccio di droga di un altro automobilista e alla segnalazione, quali assuntori di sostanza stupefacente, di ulteriori due giovani. A Quarto di Gossolengo, lungo la SS 45, un impiegato di 32 anni alla guida della propria auto è incappato nei controlli della pattuglia di Rivergaro. In auto aveva un bilancino di precisione e circa 20 grammi di marijuana, subito sequestrata. Il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga. Altri due giovani piacentini, di 24 e 26 anni, sono stati segnalati quali assuntori di droga. In auto avevano alcuni grammi di marijuana e hashish per uso personale.